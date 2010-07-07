Fitch повысил рейтинг Украины по национальной шкале

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в среду повысило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале с «АА-(ukr)» до « АА(ukr)». Прогноз рейтинга - «стабильный», сообщает «Интерфакс-Украина». «Повышение суверенных рейтингов Украины следует за достижением договоренности с МВФ о новой программе кредитования на $14,9 млрд, которая поддерживает уверенность в перспективах проводимой политики и финансирования, снижает риски макроэкономической и финансовой нестабильности и является позитивным фактором для кредитоспособности страны», - отмечает директор в аналитической группе Fitch по суверенным рейтингам Дэвид Хеслам. Накануне Fitch повысил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте Украины до «В» с «В-», прогноз рейтинга - «стабильный». Краткосрочный суверенный РДЭ был подтвержден на уровне «В». Кроме того, рейтинг странового потолка был повышен с «B-» до «B».