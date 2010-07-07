Бюджет за январь-май выполнен с дефицитом 15 млрд грн

За январь-май 2010 года Государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом в сумме 15,196 млрд грн, в том числе общий фонд выполнен с дефицитом 15,626 млрд грн, информирует УНИАН. Доходы Государственного бюджета за указанный период составили 93,836 млрд грн, в том числе общего фонда – 74,786 млрд грн. При этом налоговые поступления в Госбюджет составляли 67,611 млрд грн, неналоговые – 22,423 млрд грн. Минфин не предоставляет информации о степени выполнения доходной части по отношению к запланированной бюджетной росписи. Кассовые расходы госбюджета за январь-май т.г. составили 109,875 млрд грн, в т.ч. общего фонда – 90,591 млрд грн (95,8% от плана отчетного периода). В январе-мае 2010 года погашение основной суммы госдолга из бюджета составило 9,931 млрд грн. Погашение внутреннего долга было на уровне 7,850 млрд грн, внешнего долга – 2,081 млрд грн, в т.ч. по общему фонду – 1,3 млрд грн. Государственные заимствования в Государственный бюджет были осуществлены в объеме 26,941 млрд грн. На внутреннем рынке было привлечено 26,820 млрд грн, в т.ч. по общему фонду – 22,708 млрд грн (на рекапитализацию «Укрэксимбанка» – 6,4 млрд грн), на внешнем – 121,3 млн грн. От приватизации государственного имущества в январе-мае 2010 года в Госбюджет поступило 177 млн грн. За январь-май т.г. сводный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 11,505 млрд грн. Доходы сводного бюджета составили 120,450 млрд грн, кассовые расходы – 132,801 млрд грн. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», доходы запланированы на уровне 267,452 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 218,691 млрд грн. Расходы Госбюджета запланированы на уровне 324 млрд грн, в т.ч., расходы общего фонда – 244,487 млрд грн. Дефицит Госбюджета запланирован в сумме 57,745 млрд грн, или 5,33% валового внутреннего продукта, в том числе по общему фонду – 25,2 млрд грн, или 2,3% ВВП.