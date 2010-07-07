Азаров отменил еще одно «газовое» решение Тимошенко

Кабинет Министров Украины своим постановлением отменил постановление Кабмина №775 от 10 июня 2009 г., которым передавались на баланс дочерней компании НАК «Нафтогаз Украины» государственные газораспределительные сети 43 региональных газоснабжающих компаний (обл- и горгазы), сообщает УНИАН. Напомним, согласно постановлению Кабмина №775 от 10 июня 2009 г. газораспределительных сетей лишились ОАО «Винницагаз», «Волыньгаз», «Гадячгаз», «Днепропетровскгаз», «Днепрогаз», «Донецкгоргаз», «Донецкоблгаз», «Житомиргаз», «Закарпатгаз», «Запорожгаз», «Ивано-Франковскгаз», «Киевоблгаз», «Кировоградгаз», «Коростышевгаз», «Кременчуггаз», «Криворожгаз», «Крымгаз», «Львовгаз», «Луганскгаз», «Лубныгаз», «Макеевкагаз». В список также вошли «Мариупольгаз», «Мелитопольгаз», «Николаевгаз», «Одессагаз», «Полтавагаз», «Ривнегаз», «Севастопольгаз», «Сумыгаз», «Тернопольгаз», «Тернопольгоргаз», «Тысменицагаз», «Уманьгаз», «Харьковгаз», «Харьковгоргаз», «Херсонгаз», «Хмельницкгаз», «Черновцыгаз», «Черкассыгаз», «Черниговгаз», «Шепетовкагаз», «Козовагаз» и «Киево-Святошинскгаз». Кроме того, дочернему предприятию «Нафтогаза Украины» были переданы также газораспределительные сети, находящиеся на балансе других дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины»: ДК «Газ Украины», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвыдобування» и ОАО «Черноморнефтегаз». 4 августа 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с уставом компании и по согласованию с Министерством топлива и энергетики Украины завершила создание дочернего предприятия (ДП) «Нафтогазмережи», которое было создано во исполнение постановления Кабинета Министров Украины №775 от 10 июня 2009 года «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей».