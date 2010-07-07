Лановой: Новый кредит МВФ пойдет на реструктуризацию долгов Украины

Если Украина получит кредит МВФ, то он пойдет на реструктуризацию старых долгов страны. Об этом заявил во время пресс-конференции в «Главред-медиа» президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой. «Это будет кредит реструктуризации старых долгов Украины, которые очень велики и возврат которых очень ударит по валютному обеспечению, по потребностям государства, по получению необходимых импортных средств – сырьевых и технических», - убежден экономист. Кроме того, Лановой отметил, что сегодня правительство очень прагматично подходит к делу – «оно пытается укрепить гривню и на товарном, и на валютном рынках, вернуть доверие к гривне». «Это уже происходит. Потому что уже два-три месяца депозиты населения растут. Люди поверили, что нужно вкладывать деньги в банки в гривнях, а не в валюте», - добавил специалист. Экс-министр экономики также заметил, что правительство пошло путем обслуживания внутреннего и внешнего долгов, чтобы предотвратить накопление новых долгов и новые потери в бюджете в последующие годы.