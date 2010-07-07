Решение о предоставлении кредита должно быть принято 28 июля - эксперт

Заявление главы миссии Международного валютного фонда Таноса Арванитиса о возможности предоставления Украине почти 15 миллиардов гривен свидетельствует только о том, что сотрудничество Фонда со страной может быть продолжено. Но сама программа не подписана и нет соответствующих соглашений. Об этом заявил во время пресс-конференции в «Главред-медиа» исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. Он также отметил, что существует целый ряд условий, которые Украина должна выполнить, чтобы 28 июля совет директоров МВФ принял решение о подписании соглашения о предоставлении очередного кредита стране. «То есть пока все на стадии условностей», - добавил экономист. По словам Олега Устенко, эти условия прежде всего касаются решения фискальных проблем в Украине. Кроме того, эксперт отметил: «Если сейчас в Украине не будут предприняты никакие шаги на пути к реформам, то решение совета директоров МВФ принято не будет. Его отсрочат». Господин Устенко также считает, что новая команда находится в сложной ситуации: вопрос о получении денег от МВФ «накладывается на новый политический цикл, связанный с выборами в местные советы 31 октября», а принятие непопулярных мер может повлиять на рейтинги политических сил.