В июне денежная масса в Украине увеличилась на 2,3%

Денежная масса в Украине в июне выросла на 2,3% - до 533,2 млрд грн, а монетарная база - на 8,0%, до 219,5 млрд грн. Об этом, как передает Интерфакс-Украина, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины. «Восстановление ресурсной базы банков и рост наличных вне банков соответствующим образом отражается на динамике денежной массы, объем которой в июне возрос на 2,3% (с начала года – на 9,4%) – до 533,2 млрд грн. Объем монетарной базы в течение месяца увеличился на 8,0% (с начала года на 12,6%) – до 219,5 млрд грн», – указывается в сообщении.