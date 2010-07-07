НБУ рекомендуют разобраться с банком, разглашающим конфиденциальную информацию

Национальному банку Украины целесообразно изучить ситуацию с разглашением банком «Сведбанк Инвест» конфиденциальной информации о клиентах и применить соответствующие меры влияния, если такие факты подтвердятся. Такого мнения придерживается член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Валерий Дубиль (фракция БЮТ), сообщает «Дело» со ссылкой на «Интерфакс-Украина». «Немало обращений касается разглашения ПАО «Сведбанк Инвест» конфиденциальной информации, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиентов… Прошу рассмотреть данное обращение, проверить приведенные факты и в случае их подтверждения принять меры соответствующего реагирования», - указывается в обращении парламентария к главе НБУ Владимиру Стельмаху. Согласно документу, банк допустил противозаконное разглашение информации, в частности, относительно экс-первого заместителя министра юстиции Украины Евгения Корнийчука: отдельные средства массовой информации получили копии определенных документов и комментарии представителей кредитно-финансового учреждения. «Особое беспокойство у заявителя вызывает то, что большая часть переданной информации не соответствует действительности», – подчеркивается в обращении народного депутата. Комментируя сложившуюся ситуацию, Корнийчук сообщил, что не привлекал займы у «Сведбанка Инвест». «Никаких кредитов у «Сведбанка Инвест» лично я не брал. С другой стороны, невозврат коммерческих кредитов в кризисное время, к сожалению, является распространенной практикой», – сказал он. «Добросовестные кредиторы в таких случаях проводят переговоры с заемщиками, не распространяя при этом конфиденциальную информацию о своих контрагентах. Такие утечки информации вызывают вопрос: не будет ли опубликована информация о других кредитных договорах, заключенных «Сведбанком Инвест» с юридическими и физическими лицами?», – добавил Корнийчук. Согласно украинскому законодательству, информация относительно деятельности и финансового положения клиентов банков является банковской тайной: финучреждения обязаны обеспечивать ее должное сохранение.