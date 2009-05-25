Украинские налоги: от абсурда – к эффективности

«Этому государству мы налоги платить не будем» – говорят украинцы, получая зарплату в конверте и обналичивая доходы через «налоговые ямы». Наверное, в результате именно такого отторжения нами нашего ущербного недогосударства само название «Украина» стало синонимом бедности, глупости и повседневного маразма.

Говоря о плохих налогах, украинцы нередко смешивают два аспекта государственных финансов – бюджетные доходы (в число которых входят налоги) и бюджетные расходы . Именно на этапе расходования государственных средств случаются наибольшие злоупотребления и громкие скандалы. Налоговая система имеет к этому косвенное отношение: собранные налоги идут в «общий котел», который потом потихоньку (или быстро) разворовывается.

Тем не менее, в силу своих масштабов и всеобъемлемости налоговая система мощно воздействует на разные аспекты экономики. Поэтому силу негативного воздействия ее недостатков на экономические реалии недооценивать нельзя.



Часть 1. Мы живем в стране налогового абсурда



Что же плохого в украинских налогах? Сказать «все» – значит не сказать ничего. Давайте попробуем понять, в чем же именно заключаются столь фатальные недостатки нашей налоговой системы. Ведь без такого понимания мы ничего в ней не сможем изменить.

Основные недостатки украинской налоговой системы, по мнению автора, заключаются в следующем:

1. Угнетение национального производителя

«Налоговый пресс» внутри страны вкупе с льготным налогообложением импорта ясно показывают компрадорскую и антинациональную сущность нашей фискальной системы. Сложнейшие системы налогового учета и администрирования, высокие ставки налогов с производителей (25 % налога на прибыль + 20 % НДС), низкие ставки таможенных пошлин на импорт (особенно после вступления в ВТО), массовая контрабанда методично добивают отечественного производителя.

К примеру, после принятия в 1997 году новой редакции закона «О налогообложении прибыли» и нового закона «О НДС» украинскому бизнесу наряду с бухгалтерским и управленческим пришлось осваивать еще и налоговый учет, который намного сложнее первых двух. В результате основная доля налоговых санкций применяется к предприятиям именно из-за ошибок в налоговом учете.

Сложность ведения учета налога на прибыль и НДС дополняется пятью вариантами упрощенной системы налогообложения, специальным порядком исчисления НДФЛ для физлиц-предпринимателей (на общей системе), наличием дублирующих налогов и т.д. Вся эта абсурдная архитектура дает массу возможностей для разного рода «оптимизаций», с одной стороны, и для применения различных штрафов и прочих санкций – с другой.

2. Стимулирование нелегальной («теневой») экономики

Сверхвысокие налоги на зарплату вызывают такие уродливые явления как выплата нелегальных зарплат (в «конвертах»), для чего необходимо «обналичивание» средств предприятий.

Налоги на зарплату в себя включают как собственно налог с доходов физических лиц (НДФЛ), так и взносы в Пенсионный и три социальных фонда – «безработный», «больничный» и «несчастный». Поскольку все эти фонды являются государственными, а взносы в них обязательны, то эти взносы, по своей сути, также являются отдельными видами налогов.

Все эти выплаты делятся на отчисления (которые удерживаются «изнутри» начисленной работнику зарплаты) и начисления (начисляются «сверху» зарплаты).

Отметим, что основную долю в налогообложении доходов граждан составляют взносы в пенсионный фонд и в три фонда государственного социального страхования –

Ставка отчислений от зарплаты составляет 19 %: 15 % налога с доходов физлиц + 1,4 % взнос в «больничный» фонд + 1,6 % взнос в «безработный» фонд + в среднем 1 % в фонд страхования от несчастных случаев

Ставка начислений на зарплату (эту сумму платит работодатель) составляет в сумме 36,2%: 33,2 % пенсионный взнос + 1,4 % взнос в «больничный» фонд + 1,6 % взнос в «безработный» фонд.

В итоге из начисленной зарплаты в 1000 грн. отчисления составят 190 грн, начисления – 362 грн. Т.е. с полученных на руки 810 грн. «чистыми» надо заплатить государству 552 грн., что составляет 68,1 % от суммы «чистой» зарплаты.

Следовательно, для того, чтобы выплатить работнику 100 грн. зарплаты, работодатель должен дополнительно потратить до 68 грн. 10 коп. Поэтому именно ставку 68,1% составляют в Украине реальные налоги на оплату труда.

Естественно, что в таких условиях «белую» зарплату платить абсолютно не выгодно. Именно поэтому в большинстве случаев зарплата платится «в конверте», а наличные деньги для таких выплат берутся через «обналичивание», когда легальные безналичные деньги по фиктивным договорам уплачиваются «конвертационному центру», который возвращает полученную сумму (за минусом своего процента) наличными «в чемодане».

3. Налоги на бедных в пользу олигархов и мошенников

На всеобщем фоне украинского налогового идиотизма особо выделяется налог на добавленную стоимость. Этот налог, впервые введенный во Франции в 1954 году, является косвенным, а его бремя ложится в итоге на конечных потребителей товаров и услуг. Он был придуман как замена налога с оборота, чтобы избежать уплаты «налога на налог» при прохождении товаров и услуг по длинной цепочке – от добычи природных ресурсов до продажи конечному потребителю.

В итоге конечный потребитель уплачивает сумму НДС продавцу при покупке товара (услуги), а продавец полученную сумму налога, в свою очередь, выплачивает либо своим поставщикам, либо в бюджет. Например, хлебный киоск, продав булку за 2,40 грн. (в т.ч. НДС 40 коп.), уплатит за купленные оптом булки по 1,80 грн. (в т.ч. НДС 30 коп.), за электроэнергию и прочие расходы, которые облагаются НДСом – 30 коп. (в т.ч. НДС 5 коп). Разницу между «входящим» НДС (40 коп.) и «исходящим» (30 + 5 = 35 коп.). владелец киоска должен будет заплатить в бюджет.

Оптовый продавец хлеба так же точно должен уплатить в бюджет разницу между своими «входящим» и «исходящим» НДС. Аналогично и далее уплачивать данный налог должны другие участники технологической цепочки.

Хорошая, в принципе, идея извратилась в наших условиях до неузнаваемости. Дело в том, что механизм функционирования этого налога предполагает возврат из бюджета разницы между суммой НДС, уплаченной поставщикам при покупке необходимых для производства товаров и услуг, и суммой НДС, полученной от покупателей товаров и услуг. Т.е. если за отчетный месяц предприятием куплено на 120 тыс. грн. сырья (в т.ч. НДС 20 тыс. грн.), а продано готовой продукции всего на 90 тыс. грн. (в т.ч. 15 тыс. грн. НДС), то разница между «входящим» и «исходящим» суммами НДС (т.е. 20 – 15 = 5 тыс. грн.) подлежит возмещению из госбюджета.

А если учесть, что экспортеры продают за границу свою продукцию по нулевой ставке НДС, то получается, что почти всю сумму «входящего» налога, которую они уплатили своим поставщикам, необходимо вернуть из бюджета. Ведь «входящий» НДС у них полновесный (по ставке 20 %), а «исходящий» – равен нулю.

Кроме того, бюджетные выплаты экспортерам создают стимул работать на экспорт в ущерб внутреннему рынку. В итоге внутреннее предложение отечественных товаров снижается, что ведет к монополизации внутренних товарных рынков и повышению цен на них.

В итоге возмещение НДС из госбюджета стало существенной статьей дохода отечественных экспортеров. А экспортеры у нас кто? В основном – металлургия и химия, находящиеся в собственности разного калибра олигархов. Т.е. в итоге получается, что 20 % с каждой купленной бабушкой-пенсионеркой булки хлеба уплачивается частями в бюджет торговцами, пекарями и прочими участниками хлебной производственной цепочки. А затем эти деньги государство выплачивает олигархам в качестве «возмещения НДС»!

И не только олигархам, но еще и околоналоговым мошенникам с аферистами. Объемы злоупотреблений с НДС (не- и полузаконное возмещение из бюджета, занижение сумм налоговых обязательств и т.п.) ежегодно составляют миллиарды гривен. И все эти получаемые мошенническим путем суммы выплачивает именно государство – за счет тех средств, которые собираются при продаже товаров и услуг конечным потребителям.

Часть 2. Улучшаем упрощая



Что же нужно сделать для того, чтобы налоговая система стала не тормозом, а стимулом экономического развития? Основных направлений несколько, и все они давно известны. Но прежде чем их перечислять, отметим, что любая налоговая система должна иметь смысл и идеологию. У нас как-то забыли, что налоги – это, в первую очередь, инструмент регулирования экономики, а не способ наполнения госбюджета. Поэтому при построении налоговой системы не следует выпячивать только одну ее фискальную функцию, а нужно все функции (регулятивную, социальную фискальную и т.д.) использовать в комплексе.

Исходя из такого комплексного подхода, попробуем сформулировать возможные направления реформирования украинской системы налогообложения.

1. Упрощение налогов для бизнеса

Как уже отмечалось, украинская налоговая система отличается крайней сложностью и запутанностью. Тем не менее, больше половины доходов госбюджета дает таможня – потому, что их считать просто. А остальные налоги считать сложно, поэтому их в бюджет поступает меньше. Следовательно, налоги надо упрощать, а ставки налогов – снижать.

Кроме того, отметим, что, к примеру, канцлер ФРГ Ангела Меркель уверена, что одним из способов преодоления экономического кризиса в Германии должны стать снижение налогов. А вот специалисты аудиторской компании "Эрнст энд Янг" считают, что налоговая политика является жизненно важным фактором стимулирования экономики в условиях мирового кризиса.

Какие меры можно предпринять для упрощения украинских налогов? Наряду с отменой НДС (об этом см. ниже), другой «крупный» налог – налог на прибыль – можно существенно упростить, отменив отдельный налоговый учет по нему. Вместо этого налогооблагаемую прибыль можно начать исчислять по правилам бухгалтерского учета. В результате такого упрощения предприятиям вместо «двойного» учета нужно будет вести только бухгалтерский учет, и облагаться налогом будет бухгалтерская прибыль. Ставку налога на прибыль при этом желательно снизить с нынешних 25 % до 15 – 20 %.

Чтобы мелкий бизнес не напрягать необходимостью вести бухучет и документальный учет затрат, можно сохранить нынешний единый налог в виде небольшого налога с оборота/продаж (по ставке 1 – 3 %, но налоги с наемных работников уплачиваются в полном объеме), что послужит некоторым компенсатором неполученных бюджетных доходов с отмененного НДС. В итоге предприниматели смогут выбирать либо налог на прибыль, либо налог с оборота (выручки). Чтобы не было соблазна утаивать оборот от налогообложения, должна быть минимальная ежемесячная сумма налога с оборота (к примеру, 200 грн.), а плательщики налога на прибыль при покупках у «налогооборотников» должны удерживать и уплачивать в бюджет этот налог (по аналогии с механизмом обложения НДФЛ при покупках у физлиц – непредпринимателей).

Также для упрощения налоговой системы следует убрать дублирование налогов и сборов. К примеру, если отменить налог на транспорт, и взамен чуть увеличить акцизы на ГСМ, то при неизменных бюджетных доходах уменьшатся документооборот и расход рабочего времени на уплату налога. Аналогично, можно ликвидировать сбор на виноградарство и хмелеводство (за счет акцизов на алкогольные напитки).

Ну и апофеозом упрощения украинских налогов мог бы стать порядок, когда налоговый учет ведется непосредственно работниками налоговой инспекции на основании предоставленных предпринимателем первичных документов. Исчисленный государством налог при этом можно оспаривать до его уплаты, но чтобы после уплаты любые претензии к предпринимателю были бы невозможны.

2. Уменьшение и упрощение налогов с граждан

Как нами было показано ранее, эффективная ставка налогообложения расходов на оплату труда составляет до 68,1%. Вполне понятно, что эта ставка завышена, и ее нужно уменьшать. Вопрос в том – на сколько?

Еще в 1970—1980-е годы распространилась и получила признание бюджетная концепция А. Лэффера. А. Лэффер исходил из того, что налоговые поступления представляют собой продукт двух основных факторов: налоговой ставки и налоговой базы. Увеличение налоговой ставки может приводить к росту государственных доходов только до какого-то предела, когда не начнет сокращаться облагаемая налогом база. И наоборот – уменьшение изначально завышенной налоговой ставки ведет не к сокращению, а к увеличению поступлений в бюджет (так наз. «кривая Лэффера»). В целом, оптимальное значение совокупной налоговой ставки, при котором сумма бюджетных доходов максимальна, составляет 30-35 % налогооблагаемых доходов.

Кроме того, представляется необходимым объединить четыре пенсионно-социальных взноса в один налог, что значительно упростит налоговое администрирование. Концепция единого социального налога (ЕСН) уже давно разработана, и соответствующие законопроекты пылятся в парламенте.

Таким образом, основное предложение по реформированию системы налогообложения зарплат – замена четырех социальных на один ЕСН. Поскольку ставка НДФЛ составляет 15 %, то, исходя из концепции Лэффера, ставка ЕСН должна быть в пределах 15-20 %. Такая ставка обеспечит большие суммы поступлений, чем сейчас, а за счет замены шести отдельных платежей одним существенно упростятся отчетность и контроль.

ЕСН можно взимать также по-другому – установить единую либо максимальную сумму взноса за каждого наемного работника, вне зависимости от зарплаты и квалификации. Это было бы справедливо – ведь суммы пенсий, больничных, пособий по безработице и других социальных выплат в нашей стране не прямо пропорциональны сумме получаемой зарплаты. Поэтому и суммы социальных платежей в бюджет в виде ЕСН не должна прямо зависеть от величины оплаты труда.

3. Отмена НДС

Еще одним концептуальным решением фискальной реформы может стать полная отмена НДС. Ранее мы показали, что по своей экономической сути НДС является налогом на внутреннее потребление. Причина нынешнего экономического кризиса, в числе прочих, именно в резком спаде спроса из-за прекращения потребительского кредитования. Поэтому отмена НДС могла бы стать фактором, усиливающим потребительский спрос, причем существенно – ведь ставка НДС, напомним, составляет 20 %. Следовательно, отмена НДС автоматически дает прирост внутреннего спроса на те же 20 %.

Критика полной отмены НДС строится, как правило, на двух основных аргументах:

- НДС существует во всех странах Евросоюза, куда мы стремимся;

- НДС в Украине является бюджетообразующим налогом, и его отмена повлечет бюджетный коллапс.

Опровергнуть «европейский» аргумент проще простого: Украина вряд ли в обозримом будущем войдет в Евросоюз, а потому и адаптировать нашу налоговую систему к европейской нет никакого смысла. Кроме того, НДС вводился сначала во Франции в 1954 году, потом в других странах как налог, направленный на борьбу с кризисами перепроизводства. В импортозависимой Украине перепроизводства потребительских товаров нет, и в ближайшее время оно нам не грозит, поэтому само наличие НДС в нашей экономике является абсурдом.

Да и флагман мировой экономики США спокойно обходится без НДС, поскольку этот налог ставит в невыгодное положение компании с высокой прибыльностью, особенно крупные. Бюджетонаполнительную роль там играют налоги с доходов граждан и налоги с продаж.

Что касается бюджетообразующей роли НДС, то она опровергается данными о поступлениях этого налога в госбюджет и доле этого налога в общей сумме бюджетных доходов (см. табл.1):



Доля НДС в общих доходах госбюджета в 2008 – 2009 гг.

Показатель 2008 г. 2009 г. всего, млрд. грн. доля в общей сумме доходов бюджета, % всего, млрд. грн. доля в общей сумме доходов бюджета, % Общая сумма доходов бюджета, млрд. грн. 231,9 Х 238,9 х Сумма поступлений от НДС 98,6 42,5 94,8 39,7 в т.ч.: - с импорта товаров 82,2 35,4 81,3 34,0 - с произведенных в Украине товаров (услуг): всего (без учета бюджетного возмещения) 49,0 21,1 50,0 20,9 возмещение НДС из бюджета -32,6 14,1 -36,5 15,3 с учетом бюджетного возмещения 16,4 7,1 13,5 5,7

Из таблицы видно, что основную долю в бюджете занимает НДС с импорта (35,4 и 34,0 % в общей сумме доходов бюджетов 2008 и 2009 гг. соответственно), а не НДС с внутренних продаж («чистые» поступления всего лишь 7,1 и 5,7 %).Это означает, что НДС в Украине фактически выполняет не более чем функцию дополнительной таможенной пошлины на импорт. Если «внутренний» НДС отменить, а на величину бывшего «импортного» НДС просто увеличить ввозные пошлины, то бюджетные доходы изменятся несущественно. Взамен исчезнут те огромные «минусы», которые привносит это французское изобретение в нашу экономику.Кроме того, компенсировать 5,7 % бюджетных потерь от ликвидации «внутреннего» НДС можно за счет введения давно обещанного налога на недвижимость. Также компенсировать недополученные средства можно за счет увеличения рентных платежей (это налоги на использование природных ресурсов – природных ископаемых, воды, земли и т.д.). Такой перенос налогового давления станет стимулом для скорейшего перехода от экономики «сырьевого» типа к более глубокой переработке и эффективному использованию природных ресурсов.