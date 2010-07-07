Украина выпустит облигации внешнего госзайма на $2 млрд

Украина планирует в третьем квартале 2010 года заимствовать на международных рынках капитала сумму, эквивалентную 16 млрд грн (около 2 млрд долл.), путем выпуска десятилетних облигаций внешнего государственного займа, сообщает ТСН. «Объем размещения облигаций внешнего государственного займа определен с учетом необходимости рефинансирования существующих обязательств по внешнему государственному долгу. Наиболее приемлемым является размещение сроком 10 лет, когда погашение будет приходиться на 2020 год», - говорится в сообщении Минфина, процитированном западными информационными агентствами. В то же время Минфин допускает и возможность размещения новых обязательств на восемь или девять лет. Министр финансов Федор Ярошенко сообщил, что десятидневное road-show еврооблигаций было начато вчера с Мюнхена. Министр добавил, что оно будет проведено еще в нескольких финансовых центрах, таких как Бостон, Лондон, Лос-Анджелес, и других. По данным украинских инвестиционных банкиров, сегодня началось road-show еврооблигаций Украины в Бостоне.