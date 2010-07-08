В Киеве прошел международный семинар по атомной энергетике

В Киеве 6-7 июля прошел международный семинар «Общественная, правовая и экологическая экспертиза промышленных объектов атомной энергетики», в котором принимали участие представители общественных организаций экологического направления, научно-исследовательских центров, органов государственной власти и энергетических компаний из Украины, России и Беларуси. Участники семинара в рамках трех тематических блоков обсуждали такие важные темы как «Выбор стратегии для энергетики Украины», «Смена поставщика ядерного топлива: риски и перспективы», «Государственная и общественная экологические экспертизы» и другие. Острые дискуссии развернулись вокруг вопросов перспектив развития атомной энергетики в Украине, расширения и замещения ядерных генерирующих мощностей, возможностей внедрения новых неядерных технологий в энергетике, повышения эффективности использования электроэнергии и энергосбережения. Особый интерес у участников международного семинара вызвала тема реализации проекта достройки 3 и 4 блоков ХАЭС и строительства ЦХОЯТ, на которой подробно остановился в своем докладе директор по новым атомным установкам ОП «Атомпроектинжиниринг» НАЭК «Энергоатом» Александр Рыбчук. Предметом обсуждения также стал вопрос диверсификации поставок топлива для украинских АЭС. Эксперт Национальной комиссии радиационной защиты Украины Владимир Усатенко считает, что это решение может привести к повышению себестоимости производства электроэнергии и возрастанию рисков безопасности. Немаловажной темой стал вопрос хранения ОЯТ и РАО на территории Украины. Участники обсудили проблемы, с которыми сталкивается население прилегающих к ядерным объектам территорий и пришли к выводу о необходимости существенного усовершенствования законодательной базы в областях безопасности ядерной энергетики и радиационного контроля. «Мы давно работаем с украинскими коллегами в вопросе экспертного анализа и оценивания объектов атомной энергетики, информирования общественности о тех важных вещах, которые касаются каждого. Для Беларуси эта тема приобрела особую актуальность не только в связи с Чернобыльской катастрофой, но и потому, что у нас в стране принято решение о строительстве АЭС. Поэтому нам очень важно и интересно изучить опыт взаимодействия общественности, СМИ с предприятиями и организациями атомного сектора», - рассказала один из организаторов семинара, заместитель директора Института гуманитарных и экологических технологий международной академии информационных технологий (Беларусь) Марина Богданович. Представители украинских экологических организаций сошлись во мнении о необходимости всестороннего диалога, открытого и публичного обсуждения этих вопросов, и отметили готовность НАЭК «Энергоатом» к такой работе, сообщает «Ура-Информ».