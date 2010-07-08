Добкин придумал, как удешевить питание в школах

Чтобы удешевить организацию питания в школах, детских садах и больницах, а также поддержать сельхозпроизводителя, в Харьковской области планируется наладить кооперацию между аграриями и учреждениями, где организовывается питание. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин, информирует ИМК. По словам Добкина, подобная кооперация позволит бюджетным организациям сэкономить на питании, получая при этом качественные и экологически чистые продукты, а сельхозпроизводителям - продавать свой товар без участия посредников. Он также отметил, что после распада СССР многие предприятия прекратили свое развитие, но небольшие финансовые вливания позволяют кардинально изменить ситуацию и сделать производство прибыльным. Такие дополнительные средства может обеспечить кооперация.