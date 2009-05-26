И целого НАКа мало…

26 мая 2009, 12:20

По мере ухудшения финансового положения крупнейшей государственной компании страны идет на убыль и «корпоративная солидарность» ее руководства.

ТОПы «Нафтогаза», некогда вышедшие из одной структуры – Индустриального союза Донбасса, в борьбе за оскудевшие нефтегазовые ресурсы все чаще становятся непримиримыми оппонентами. В конце 2007 года «Нафтогаз Украины» стал главным трофеем Виталия Гайдука и Сергея Таруты за поддержку Юлии Тимошенко на досрочных парламентских выборах. В государственную монополию устроилась сразу дюжина менеджеров Индустриального союза Донбасса во главе с Олегом Дубиной (на тот момент – директором ДМК им. Дзержинского). Владимир Триколич, руководивший строительством гостиницы Hyatt, на должности зампреда стал курировать весь внутренний рынок, Виталию Гнатушенко (УГМК – главный металлотрейдер ИСД) досталось «денежное» направление по закупке материально-технических резервов (МТР). Кроме того, Олег Дубина забрал в «Нафтогаз» с «Дзержинки» персонального «силовика» – Владимира Ломоносова, который также получил статус зампреда. Еще с дюжину представителей ИСД устроили на постах помельче – преимущественно в «дочках» НАК. Дружный отряд ИСД проработал в НАК весь 2008 год – поистине «золотой» период для менеджеров «Нафтогаза». Перекроив «под себя» внутренний рынок, чиновники государственной монополии не бедствовали. При цене газа в 179,5 долларов на границе тысяча кубометров газа промышленным потребителям уходила более чем за 300 долларов. Помимо «маржи» на поставках газа, денег хватало и на вожделенные МТРы – традиционный источник благосостояния для нефтегазовых чиновников. Однако кризис, газовая война с Россией (и как результат – губительные условия покупки газа и его транзита в Европу) превратили «Нафтогаз» из «золотой жилы» в пороховую бочку. Где каждый зампредправления задумывается уже не столько о заработках, сколько о реальных карьерных последствиях и неприятных беседах в компетентных органах. Первым это понял Олег Дубина, ушедший на длительный больничный сразу после подписания январских газовых соглашений. Незапланированный отпуск шефа «Нафтогаза» стал серьезным ударом по некогда сплоченным рядам нефтегазовых ИСД-шников. Оказалось, что перед уходом Олег Викторович забыл закончить бартерную сделку между «Нафтогазом» и меткомбинатами ИСД, по которой последние с приличным дисконтом получали лимиты газа в обмен на поставки трубной продукции. Сей факт вызвал недовольство руководителя группы советников премьера Виталия Гайдука, который пообещал по-мужски разобраться с Дубиной. Охлаждение к Дубине со стороны Кабмина (Юлия Владимировна тоже не смогла забыть «страусиную» позицию главы «Нафтогаза» в газовой войне) вкупе с недовольством Гайдука сделали свое дело. По НАКу активно поползли слухи о том, что с больничного Олег Викторович не выйдет. В таких условиях некоторые «индустриальные» зампреды НАКа решили начать играть свою игру. Схема, внедренная «индустриальным» Владимиром Триколичем и «бакаевским» Игорем Диденко (и.о. главы НАКа в отсутствие Дубины), оказалась до боли простой. В один прекрасный момент промышленное предприятие ставилось перед фактом, что лимитов для него у государственного «Газа Украины» и его региональных филиалов нет. А единственный способ купить газ – обратиться к трейдеру, на которого укажут столичные чиновники. Правда, денег нужно будет заплатить немного больше, чем пишут официально – есть ведь административные и информационные услуги. Фирма Владимира Триколича стала конечным пунктом приема денег от работы «своих» газовых посредников. Собственно, задействованные в схеме и ряд других компаний. В результате схему, проработавшую в 2008 и 2009 годах, стали «ломать» все те же «индустриальные» зампреды (по нашей информации, главным зачинщиком войны стал Владимир Ломоносов). Организовавшие «сливы» на своего коллегу в СМИ и правоохранительные органы. Причины две. С нового года «Нафтогазу» катастрофически не хватает денег на закупки оборудования, а значит, сфера МТРов перестает быть настолько же прибыльной, как раньше. При этом товарищи «с другого фронта» своими деньгами делиться не спешат. А сам Триколич все больше старался играть самостоятельную игру. На прошлой неделе стараниями бывших коллег по ИСДшному цеху Владимир Триколич вынужден был уйти. Якобы за «шашни» с предприятиями Дмитрия Фирташа, а также проделки своих «трейдеров», о которых Олег Дубина доложил лично Тимошенко с целью доказать свою незаменимость у руля НАК. Впрочем, за несколько дней до увольнения опальный зампред тоже успел сделать подарок некогда «родной» корпорации. В прессе появился «слив» о том, что крупнейшим неплательщиком НАКу за поставленный импортный ресурс являются предприятия корпорации ИСД – порядка 400 миллионов гривен. Кто мог поделиться подробностями, понятно – только Триколич, лично курирующий внутренний рынок. Длительный больничный Дубины, увольнение Владимира Триколича, скорее всего, только начинают длительную чреду разборок внутри и вокруг НАК. Между тем сам «Нафтогаз» уже давно походит не на крупнейший холдинг страны, а на казенный завод в занятом оккупантами городе. Компания должна больше 60 миллиардов – пятую (!) часть всего госбюджета Украины. Удержаться на плаву компании помогает все тот же госбюджет и заимствования госбанков, которые «нагибает» правительство. Так что участникам занимательного кулуарного нефтегазового дерибана хочется напомнить старый-добрый советский принцип: «товарищи, воруйте с прибылей, а не с убытков»!
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