АМКУ возьмется за нефтетрейдеров в западном регионе

В ближайшее время Антимонопольный комитет Украины примет решение относительно трех крупнейших операторов рынка нефтепродуктов, которые синхронно повысили цены на бензин в западном регионе Украины. Об этом сказал председатель АМК Алексей Костусев, информирует УНИАН. «В Украине наблюдается дивная ситуация: как только повышается мировая стоимость нефти, так на заправках сразу растут цены на бензины, выработанные из более дешевой нефти. Когда стоимость на нефть в мире падает, цены на бензины на АЗС почему-то автоматически не снижаются. Потому Антимонопольный комитет постоянно работает в этом направлении, привлекая к ответственности крупных нефтетрейдеров-нарушителей», – отметил Костусев. АМК сейчас расследует 90 дел относительно нарушений конкурентного законодательства со стороны участников рынка нефтепродуктов.