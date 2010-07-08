Кабмин в этом году не готов бороться с коррупцией

Кабмин планирует разработать государственную антикоррупционную концепцию до конца текущего года. Об этом сообщил директор бюро по вопросам антикоррупционной политики Руслан Рябошапка. По его словам, в основу концепции будут положены лучший международный опыт и последние наработки украинских ученых и экспертов в этой сфере, информирует Украинская правда. «Это направление работы для нас является одним из важнейших», - отметил Рябошапка. Директор бюро подчеркнул, что принятие нового законодательства будет способствовать усилению борьбы с коррупцией в государстве. «На сегодня мы уже проработали более 70 законов Украины, которые хотим изменить», - отметил он. Как известно, 10 марта 2010 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции». Документом была перенесено с 1 апреля 2010 года на 1 января 2011 года введение в действие пакета антикоррупционных законов, согласно которым должна вводиться норма о необходимости для чиновников декларировать не только свои доходы, но и расходы. В марте заместитель главы Администрации Президента Елена Лукаш заявила, что «Президент внесет в Верховную Раду свой собственный законопроект, которым будут урегулированы вопросы борьбы с коррупцией и который, наконец, поможет нам преодолеть ее».