Бродский намерен обложить звезд налогом по полной

Председатель Госкомпредпринимательства Михаил Бродский намерен лишить звезд украинского шоу-бизнеса права платить налоги по упрощенной системе. Об этом он написал в своем блоге, сообщают Українські Новини. «Оказывается, большинство «звезд» нашего так называемого шоу-бизнеса - упрощенцы! Их фактически две трети. Они собирают залы и при этом платят 200 грн налога. Слов нет. «Упрощенку» для них убираем», – говорится в посте. При этом Бродский навел ссылку на новость, в которой сообщается, что из 1814 исполнителей, зарегистрировавшихся как предприниматели, 1256 платят налоги по упрощенной системе. В этой же новости отмечается добросовестность Софии Ротару и Таисии Повалий, которые платят налоги в полном объеме, чем существенно помогают госбюджету Украины.