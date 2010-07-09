Тигипко прогнозирует очередной возврат «Лугансктепловоза»

Вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко заявляет, что Украина потеряла 200 млн грн от непрозрачной приватизации ОАО «Лугансктепловоз», и прогнозирует очередной возврат предприятия. Об этом он заявил сегодня, отвечая в Верховной Раде на вопросы народных депутатов, сообщает Лига. Тигипко отметил, что, выставляя предприятие на продажу, минимальную цену нужно было устанавливать на уровне предыдущей приватизации, которая, впрочем, по его словам, также была непрозрачной. «Должен был быть абсолютно свободный доступ к приватизации кого угодно. Решающим в этом конкурсе должны были быть деньги. Когда состоялся конкурс, я через некоторое время понял, что не был допущен один из участников. После того, как я позвонил и начал разбираться, на каких основаниях, выяснилось, что не допустили их вечером перед днем конкурса. Поэтому я считаю, что тут, несмотря на то, кто туда ходил - Коломойский, кто-то другой, олигархи, не олигархи... Украина потеряла минимум 200 млн грн. И я считаю, что это абсолютно непрозрачно и неправильно. Знаю, что снова будут суды, снова будут возвраты, а нормальных инвестиций...», - на этом отведенное Тигипко время истекло и договорить он не успел. Напомним, 15 июня текущего года управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз». Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн грн (начальная стоимость составляла 400 млн грн. - Ред.). В конкурсе принимали участие две компании - ОАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе» (НПО им. Фрунзе»), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн грн, и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, - компания «Мантара Холдинг», которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, не была допущена ФГИУ к участию в нем. Компания «Мантара Холдинг Лимитед» уже оспорила в суде продажу «Лугансктепловоза» россиянам.