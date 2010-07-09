Осенью гривня может обесцениться - эксперт

Директор Института трансформации общества Олег Соскин считает, что осенью гривня может существенно снизиться в цене. Такое мнение он высказал в комментарии ИМК. «Сейчас есть положительный период прихода к нам валюты. Много людей приезжает к нам отдыхать, работает сельское хозяйство, продаем продукцию за рубеж, идет экспорт металлургии, химии и т.д. Но все это сезонное повышение активности, а готовиться Национальному банку нужно к осени, когда будут нужны огромные средства (да они и сейчас уже нужны для закупки газа, для того, чтобы отвечать по долгам... Когда уменьшится поток туристов, когда уменьшится составляющая аграрного бизнеса, когда начнут отходить от нас эти портфельные инвестиции, когда валюты станет меньше... Ведь понятно, что Международный валютный фонд не даст денег», - сообщил Соскин. С его точки зрения, все это вызовет подорожание иностранной валюты и, как следствие, обесценивание гривни.