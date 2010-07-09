Госкомстат заявляет о дефляции в большинстве областей Украины

9 июля 2010, 18:40

В июне т.г. против мая в большинстве областей Украины, а также в Киеве и Севастополе, зафиксирована дефляция, сообщает УНИАН. По данным Госкомстата, лидерами снижения потребительских цен по итогам июня т.г. стали Херсонская обл. — дефляция 1,1%, АР Крым — 0,9%, Днепропетровская обл. - 0,8%, Николаевская и Винницкая — 0,7%. С начала года (июнь 2010 года против декабря 2009 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Севастополе – на 7%, АР Крым – 4,4%, Киеве – 4,3%, Одесской и Львовской областях – 4%. Меньше всего цены выросли в Винницкой – 2,1%, Волынской и Тернопольской областях– 2,2%, Хмельницкой области – 2,3%. Лидерами снижения цен на продукты питания и безалкогольные напитки в июне стали: Днепропетровская область – 1,8% (с начала года – рост 5,1%), АР Крым и Запорожская обл. – 1,6% (рост 6,5% и 3% соответственно), Винницкая область – 1,5% (рост 2,8%). Алкогольные напитки и табачные изделия в июне т. г. против мая больше всего подорожали в Ривненской области – 1% (с начала года – рост 6,9%), Херсонской и Полтавской областях – 0,9% (рост 8,7% и 6,2% соответственно). В Севастополе (рост 5%), АР Крым (рост 8,2%) и Винницкой обл. (рост 6,1%) цены в июне т.г. остались без изменений, Черниговской, Донецкой и Николаевской областях снизились — на 0,2%, 0,1%, 0,1% соответственно (рост 8,1%,7,4% и 6,7% соответственно). Цены на одежду и обувь в июне т.г. больше всего выросли в Киеве – на 0,5% (с начала года – рост 1,6%), Закарпатской и Волынской областях — на 0,3% (с начала года – рост 2,1% и 0,8% соответственно). В Севастополе и АР Крым — снизились на 0,1% и 0,4% соответственно (снижение цен — на 0,3% и без изменений соответственно). Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в июне т.г. к маю больше всего подорожали в Черниговской обл. – на 2,1% (с начала года – рост 2,3%), Винницкой обл. – 1,8% (рост 2,7%) и Одесской обл. - 1,6% (рост 2,1%). При этом в Севастополе в июне зафиксировано снижение цен — на 0,2% (рост 24,9%). Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в июне т.г. к маю больше всего выросли в Ивано-Франковской и Днепропетровской обл. - на 0,7% (снижение цен- на 0,7%, рост — на 0,3% соответственно), Тернопольской обл. - на 0,6% (снижение цен — на 0,6%), при этом в восьми областях Украины цены снизились в среднем на 0,5%. Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в июне т.г. стали Полтавская и Черниговская обл. – 1,7% (с начала года – рост 3% и 5,6% соответственно), Севастополь — 1,2% (рост 3,9%) и Луганская обл. - 1,1% (рост 5,3%). В восьми областях страны наблюдалось снижение цен в среднем на 0,3%, больше всего в Тернопольской области – на 1,1% (с начала года – рост на 5,6%). Рос цен в транспорте в июне т.г. против мая зафиксирован в четырех областях Украины и Севастополе, где рост цен составил — 1% (рост 5,1%). В остальных областях страны зафиксировано снижение цен в среднем на 0,7%. В Киеве цены в транспорте снизились на 0,8% (рост 3,6%). Цены на услуги связи в июне т.г. против мая выросли только в Херсонской области — на 0,1% (снижение 6,9%), в семи областях и Киеве остались без изменений. В остальных областях и Севастополе снизились в среднем — на 0,2%, больше всего в Харьковской обл. - на 0,5% (снижение 8,4%). Цены в сфере отдыха и культуры в июне т.г. против мая больше всего выросли в Сумской обл. – 1% (с начала года – снижение 0,1%), АР Крым, Днепропетровской, Львовской и Хмельницкой обл. - 0,7% (рост 1,1%, 2,5%, 1,2%, снижение 0,1% соответственно). В то же время, в 6 областях Украины Киеве и Севастополе в июне т.г. против мая зафиксировано снижение цен в данной сфере. Стоимость образования в июне т.г. к маю увеличилась, в основном, в Одесской обл. - на 6,2% (рост 7,1%), Днепропетровской обл. - на 2,1% (рост 4,5%) и Житомирской обл. - на 1,2% (рост 2,2%), Луганской и Черниговской областях а также в Севастополе зафиксировано снижение цен — на 0,4%, 05% и 0,4% соответственно (рост 1,1%, 1,9%, 2,6% соответственно). Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в июне т.г. к маю больше всего выросла в Севастополе – на 2,8% (с начала года – рост 8%), Херсонской — на 1,8% (рост 7,1%), Ривненской — на 1,6% (рост 6,5%) и Кировоградской областях — на 1,5% (рост 3,2%), меньше всего выросла в Житомирской и Черкасской областях – на 0,1% (рост 3,1% и 3,5% соответственно), в Винницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях цены не изменились.

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