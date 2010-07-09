До начала отопительного сезона поднимут тарифы

Повышение тарифов будет осуществлено в текущем году до начала отопительного сезона. Об этом заявил глава профильного комитета ВР Владимир Рыбак. При этом он выступил категорически против создания центрального органа для контроля за тарифами на коммунальные услуги, информирует «Зеркало недели». «Тарифы придется повысить. И это будет сделано в нынешнем году. До отопительного сезона. Местные органы власти с учетом особенностей каждого региона уже сейчас обязаны вести повседневную разъяснительную работу с населением. Никто не будет под столом принимать решения и выдавать их на-гора, шокируя людей. Но есть регионы, где местная власть уже вышла на уровень себестоимости. Поэтому в одних городах повышение будет, а в других — нет», — сообщил парламентарий. Рыбак заявил, что качественная регуляция всех тарифов на комуслуги возможна только на локальном уровне. «Регулировать же на центральном уровне можно только цену на газ и энергию. Что, собственно, сегодня и делает НКРЭ. В то же время единый алгоритм составляющих тарифов на все виды коммунальных услуг — функция центральной власти. Зафиксировать уровень качества этих услуг — тоже. Горячая вода подается круглосуточно, с такой-то температурой и пр.пр. Все остальное — функции регионов», — подчеркнул депутат. При этом Рыбак высказал уверенность, что создавать центральные органы для контроля за тарифами на коммунальные услуги нельзя. «Никаких дополнительных центральных органов с сотнями чиновников создавать нельзя. Это моя твердая позиция. Прозрачности все равно не будет. А все затраты лягут на людей. Мы растворим проблему и ничего не сделаем», — заявил Рыбак. При этом в пятницу, через день после озвученного комментария, Владимир Рыбак проголосовал за создание Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины.