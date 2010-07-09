Задолженность по уплате НДС превысила 34 млрд грн?

Оперативная задолженность по возмещению НДС по состоянию на 7 июля превысила 34 миллиарда гривен, что значительно выше озвученного официального показателя в 25-26 миллиардов. Сотрудники налоговых администраций и далее уклоняются от приема деклараций на возмещение НДС, сообщает «Зеркало недели». В мае налоговые органы под различными предлогами не приняли более 35 тысяч налоговых деклараций. По данным за июнь, эта цифра возросла — не принято около 40 тысяч налоговых деклараций. Таким образом, реальная задолженность может значительно превышать 34 миллиарда, при этом в данный момент она не оформлена. Декларации, пусть и с задержками, налоговые органы вынуждены принимать, и таким образом только тормозят процесс возрастания официальной задолженности. По информации издания, по состоянию на 1 июля ГНАУ выполнила план Минфина по поступлениям в бюджет на 70%.