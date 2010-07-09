На Донетчине горнякам и шахтостроителям задолжали 1,6 млрд грн

В Донецкой области по состоянию на сегодняшний день общая сумма задолженности по заработной плате (с начислениями) по угледобывающим и шахтостроительным предприятиям области составила 1 млрд 601,3 млн грн. В том числе: долг по государственным угледобывающим предприятиям составляет 1 млрд 514,8 млн грн, по негосударственным угледобывающим предприятиям – 47 млн грн, по предприятиям шахтостроительного комплекса – 39,5 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации. Структура задолженности выглядит таким образом: задолженность перед работниками – 35,7 млн грн (или 2,2%), задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд – 1 млрд 41,9 млн грн (65,1%), задолженность по страховым взносам в Фонд соцстраха от несчастных случаев на производстве – 381,6 млн грн (23,8%), задолженность по взносам в Фонд соцстраха от безработицы – 54,4 млн грн (3,4%), долг по уплате взносов в Фонд соцстраха по временной потери трудоспособности – 1,2 млн грн (0,1%). Кроме того, задолженность по уплате налога с дохода физических лиц в местные бюджеты составляет 83,1 (5,2%), долг по другим содержаниям (алименты, оплата кредитов, профсоюзные взносы) – 3,3 млн грн (0,2%). На сегодняшний день по угледобывающим и шахтостроительным предприятиям области уплачено 88,2 млн грн заработной платы, из которых 32,3 млн грн – это текущая заработная плата (за июнь), 55,9 млн грн – выплаты в счет погашения долгов за предыдущие периоды, информирует УНИАН.