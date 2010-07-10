Fortune назвал «Газпром» самой прибыльной компанией мира

Американский деловой журнал Fortune назвал российскую компанию «Газпром» самой прибыльной из 500 крупнейших корпораций мира по итогам 2009 года. При этом газовая монополия находится на 50-й строчке списка по уровню доходов. По данным издания, прибыль «Газпрома» в 2009 году составила $24,6 млрд. Следом за «Газпромом» в рейтинге идут Exxon Mobil и Industrial &Commercial Bank of China с $19,3 и $18,8 млрд соответственно, передает «Газета.ru». На первом месте в списке компаний с самой большой выручкой – Wal-Mart Stores с показателем в $408,2 млрд.