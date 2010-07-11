Немецкий предприниматель подает в суд на Януковича

Основатель фирмы со стопроцентным немецким капиталом «КатМеталл Украина» Райнхард Майдер подает в суд на Президента Виктора Януковича за невозврат налога на добавленную стоимость. Украинская бюрократическая система едва не довела его фирму до банкротства, сообщает «Немецкая волна». «С 2009 года фирма, где работало до сотни украинских рабочих, не была в состоянии даже выплачивать зарплату. На тот момент объем заказов был на три месяца вперед, но ввиду того, что не было средств закупить сырье, так как все деньги забрали в НДС и не вернули, клиенты все отказались от заказов», - рассказал Майдер. Поскольку компания не может полноценно возобновить производство, немецкий предприниматель решил судиться относительно материальных убытков, нанесенных компании из-за несвоевременной уплаты НДС. Ответчиками по делу являются налоговая администрация Украины и Президент Виктор Янукович как гарант Конституции. «Ведь несвоевременное выполнение обязательств по возмещению НДС является нарушением конституционных норм, поскольку государственный орган, речь идет о налоговой администрации, не действовал законно», - обосновывает исковое заявление адвокат фирмы «КатМеталл Украина» Степан Филин. Майдер не исключает, что после возмещения материального ущерба через суд он будет судиться с Украиной во второй раз - для возмещения морального ущерба. Как сообщает издание, в начале этого года при содействии немецкого посольства фирме «КатМеталл Украина» украинская сторона все же выплатила задолженный НДС за два года в размере 2 млн грн.