Британцы готовы дать «Укрэнерго» кредит в размере $200-300 млн

Международное финансовое учреждение J.P.Morgan (Великобритания) готово предоставить НЭК «Укрэнерго» кредит $200-300 млн под гарантии правительства Украины, передает Лига. Как сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго», в ходе встречи между представителями «Укрэнерго» и J.P.Morgan стороны обсудили вопросы относительно возможных путей сотрудничества. Стороны констатировали, что в случае взаимной заинтересованности продолжат обсуждение условий предоставления кредитов. Кроме того, в ходе встречи было отмечено, что J.P.Morgan кредиты в гривнях не предоставляет.