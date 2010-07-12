Рада усилила независимость НБУ ради кредита МВФ?

Стремясь выполнить требования МВФ, в пятницу, 9 июля, Верховная Рада приняла поправки к закону, предусматривающие усиление независимости Национального банка. В частности, изменения к закону касаются полномочий совета Национального банка, распределения прибыли НБУ, а также продлевают срок пребывания в должности председателя НБУ. Все данные поправки входили в число требований МВФ. Таким образом, принятие данных поправок будет способствовать получению Украиной нового кредита stand-by (общая сумма программы $14,9 млрд. – Ред.) в ближайшее время, пишет «Дело». Также стоит отметить, что президент совета ЕС Херман ван Ромпей заявил, что возобновление сотрудничества Украины и МВФ в рамках программы кредитования станет важным фактором для предоставления макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС объемом $0,6 млрд.