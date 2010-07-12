В Украине приступили к наведению порядка в сфере землепользования

Правительственная межведомственная рабочая группа по анализу состояния соблюдения законодательства в сфере земельных отношений приступила к комплексной проверке в регионах Украины, сообщает«Интерфакс-Украина» со ссылкой на Государственный комитет по земельным ресурсам. «Это поручение Президента и государственная программа должны навести порядок в сфере землепользования на территории всей страны. Ее реализация позволит почти 100%-но выявить и разобраться со всеми нарушениями конституционных прав граждан и предприятий относительно пользования земельными ресурсами. Оценкой эффективности обозначенной программы станет возвращение земельных участков их подлинным собственникам и устранение взяточничества среди чиновников на местах», - уверен глава Госкомзема Олег Кулинич. По его мнению, результаты реализации госпрограммы будут способствовать улучшению и усовершенствованию законодательной базы в сфере земельных отношений, в том числе в создании условий предотвращения теневой приватизации особо ценных земель. 12 июля четыре группы специалистов отбыли в ряд регионов для проведения анализа и проверки соблюдения законодательства в сфере земельных отношений. Первоочередными регионами определены Автономная Республика Крым, Севастополь, Киевская область, Киев, Запорожская, Черкасская, Волынская и Закарпатская области. Ориентировочно, проверка одной области займет около недели. В состав правительственной межведомственной рабочей группы вошли представители Администрации Президента, правительства, парламента, правоохранительных органов, Госкомзема и других профильных госкомитетов.