Цушко боится того дня, когда «бомбанет рост цен»

Министерство экономики Украины предлагает сузить перечень товаров, цены на которые контролирует государство. Об этом сообщил министр экономики Украины Василий Цушко, информирует «Интерфакс-Украина». Идея на уровне выхода изменений в постановление Кабинета Министров», – сказал Цушко журналистам. Министр пояснил, что для утверждения таких изменений необходимо сделать окончательный политический выбор: отказаться от контроля над ценами по всем товарам, или все же сохранить контроль над ценами на те товары, которые входят в минимальную потребительскую корзину. При этом по его оценке, сохранение контроля над ценами, которые наиболее востребованы социально незащищенными слоями населения, позволит застраховаться от резких ценовых всплесков. «Я побаиваюсь… Завтра бомбанет рост цен. И тогда что?», – пояснил он свою позицию.