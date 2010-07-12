Азаров выделил пострадавшим от стихии 10 млн грн

Кабинет Министров выделил из резервного фонда Государственного бюджета 10 млн грн для предоставления материальной помощи пострадавшему населению и осуществления неотложных мер по ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошло на территории Ивано-Франковской области 7 июля. Соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании 7 июля, сообщает Правительственный портал. Согласно решению Кабмина, по 5 тыс. грн материальной помощи получат владельцы полностью разрушенных жилых домов, по 2,5 тыс. грн – семьи, отселенные из жилых домов, которые подлежат капитальному ремонту, по 1 тыс. грн – семьи, жилые дома которых повреждены.