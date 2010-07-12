Украина и Беларусь подписали соглашение о транзите нефти

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев и первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко в понедельник в Киеве подписали соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о мерах по развитию сотрудничества по транспортировке нефти по территории Украины в Беларусь. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Клюева. Первые заместители правительств двух стран проработали все вопросы, которые зафиксированы в плане двустороннего сотрудничества, а также обсудили выполнение договоренностей, которые были достигнуты во время последних встреч президентов Украины Виктора Януковича и Беларуси Александра Лукашенко. Клюев и Семашко договорились встретиться в следующий раз в начале сентября. По словам первого вице-премьер-министра Украины, до следующей встречи будут доработаны несколько соглашений о сотрудничестве двух стран.