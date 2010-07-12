Тимошенко пугает нестабильностью гривни

Лидер БЮТ предупреждает об опасности дестабилизации государственной финансовой системы в случае выполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате компенсации компании «Росукрэнерго» за 11,1 миллиардов кубических метров природного газа, оформленного в 2009 году в пользу Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Об этом сообщает сайт Юлии Тимошенко. «Если у Украины будут изъяты 5,4 миллиарда долларов - это точно в ближайшее время приведет к повышению цен на газ для населения, это повлияет на стабильность национальной валюты. Если они заберут эти деньги у государства - это повлияет на стабильность выплаты из Государственного бюджета денег Пенсионному фонду, денег на заработную плату, на поддержку реального сектора экономики», - заявила Тимошенко сегодня на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств относительно решения Стокгольмского арбитража. Экс-премьер напомнила, что сумма компенсаций составляет 20% Государственного бюджета. «Когда у государства изымается такая сумма, понятно, что государство попадает в систему растерянности. В то же время, надо четко сказать, куда пойдут эти 5,4 миллиардов долларов. Это самая мегакоррупционная сделка, которая за все времена независимой Украины осуществлялась действующей властью», - подчеркнула она.