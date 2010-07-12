НБУ посвятил новую памятную монету Грюнвальдской битве

Национальный банк Украины вводит в обращение с 14 июля серебряную памятную монету «600-летие Грюнвальдской битвы» номиналом 20 грн, сообщает «Интерфакс-Украина». Монета посвящена одной из крупнейших в средневековой Европе битв: в июле 1410 года состоялось сражение между рыцарями-крестоносцами Тевтонского ордена и объединенными войсками Польского королевства и Великого княжества Литовского, в составе которых были отряды из украинских земель. Масса монеты 62,2 г, диаметр – 50 мм: тираж – 5 тыс. Кроме того, продолжая серию «Возрождение украинской государственности», НБУ вводит в обращение с 15 июля памятную монету, посвященную 20-летию провозглашения государственного суверенитета Украины. Номинал монеты – 2 грн, масса – 12,8 г, диаметр – 31 мм, тираж – 35 тыс. Монета изготовлена из нейзильбера. За период 1995-2010 годов Нацбанк ввел в обращение более 440 видов памятных и юбилейных монет Украины, в том числе в 2009 году – 28 видов.