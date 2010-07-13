Бюджет по итогам I полугодия выполнен по доходам на 39% годового плана

Совокупные поступления в общий и специальный фонды Государственного бюджета Украины (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений) в январе-июне 2010 года составили 104,549 млрд грн, или 39,3% годового плана, информирует «Интерфакс-Украина». По данным Государственного казначейства Украины, «за январь-июнь 2010 года в общий и специальный фонды Госбюджета поступило 104 млрд 549,4 млн грн… что на 14 млрд 58,8 млн грн, или на 15,5% больше, чем за соответствующий период 2009 года». Госказначейство не приводит данных о выполнении плана по сбору доходов в первом полугодии, а также информацию о сборе доходов в июне. Госбюджет Украины включает общий фонд, куда направляются налоги и сборы и из которого финансируются основные расходы, и специальный фонд, средства которого имеют целевое назначение. Согласно оперативным данным Госказначейства, в январе-июне 2010 года его органами возмещено из бюджета 7,818 млрд грн НДС. За первое полугодие в общий фонд Госбюджета поступило 89,959 млрд грн (с учетом возмещения НДС), что на 18,025 млрд, или на 25,1% больше, чем за соответствующий период 2009 года. В спецфонд Госбюджета поступило 14,59 млрд грн (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений). Как сообщалось со ссылкой на данные Министерства финансов, доходы Госбюджета в мае-2010 составили 19,515 млрд грн, что на 13,7% меньше, чем в апреле текущего года. За пять месяцев в Госбюджет поступило 93,836 млрд грн, или 35,3% плана на год. Доходы Госбюджета в 2010 году с учетом поправок установлены на уровне 266,117 млрд грн. Доходы общего фонда ожидаются в размере 218,706 млрд грн, специального - 47,411 млрд грн. Вместе с тем, на минувшей неделе парламент страны утвердил секвестр Госбюджета, согласно которому дефицит госбюджета сокращается на 6,3%, или на 3,65 млрд грн, - до 54,095 млрд грн: уменьшение - до 4,99% ВВП с 5,3% ВВП. Доходы Госбюджета предлагается сократить на 5%, или на 13,399 млрд грн, - до 252,718 млрд грн, в том числе общего фонда – на 4%, или на 8,651 млрд грн, до 210,055 млрд грн. Закон о внесении соответствующих поправок в Госбюджет пока не подписан Президентом Украины.