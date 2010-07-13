Ивано-Франковщина получила от Кабмина более 28 млн грн

Ивано-Франковская область уже получила от Кабинета Министров Украины более 28 млн грн для ликвидации последствий стихии. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ивано-Франковской областной государственной администрации. Первый транш (10 млн грн) из резервного фонда Государственного бюджета Кабинет Министров выделил Ивано-Франковской области для ликвидации последствий июльской стихии - для предоставления материальной помощи населению на самое необходимое и осуществление первоочередных мер по ликвидации последствий стихийного бедствия. В соответствии с решением Кабмина, по 5 тыс. грн материальной помощи получат владельцы разрушенных жилых домов; по 2,5 тыс. грн - временно отселенные семьи, жилища которых нуждаются в капитальном ремонте, и по 1 тыс. грн будет перечислено тем семьям Прикарпатья, жилье которых повреждено. Второй транш от правительства, который уже поступил в область, составляет 18 млн 400 тыс. грн, информирует УНИАН.