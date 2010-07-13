В Украине растет число регистрируемых налогоплательщиков

В органах государственной налоговой службы в январе-июне 2010 года зарегистрировано 172,4 тыс. новосозданных налогоплательщиков, информирует «Интерфакс-Украина». «За июнь количество новосозданных налогоплательщиков увеличились на 34,7 тыс… С начала 2010 года в органах государственной налоговой службы зарегистрировано 172,4 тыс. (по состоянию на 1 июня 2010 года – 137,7 тыс.) новосозданных налогоплательщиков, из них 26,4 тыс. юридических лиц и 145,9 тыс. физических лиц-предпринимателей», - сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины На 1 июля в органах государственной налоговой службы находятся на учете 3 млн 254,8 тыс. налогоплательщиков, в том числе 876,5 тыс. юридических лиц и 2 млн 378,3 тыс. физлиц-предпринимателей. При этом наибольшее количество плательщиков находится на учете в Киеве – 364,2 тыс., в том числе 169,1 тыс. юрлиц и 195,1 тыс. физлиц-предпринимателей. Как сообщалось, по итогам января-апреля-2010 финансовый результат украинских предприятий (до налогообложения) составил 11,573 млрд грн (без учета малых и бюджетных предприятий): с прибылью 49,546 млрд грн сработали 51,8% общего количества предприятий.