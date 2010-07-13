Проект Налогового кодекса опубликуют в течение месяца

Проект Налогового кодекса будет опубликован в течение месяца для всенародного обсуждения. Об этом журналистам заявила заместитель министра финансов Украины Татьяна Ефименко, сообщает ИМК. Ефименко подчеркнула, что Кабмин сразу после получения соответствующих выводов комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике примет решение о публикации кодекса в официальных СМИ. «Кабмин примет решение о том, чтобы его (проект Налогового кодекса. - Ред.) опубликовать и организовать всенародное обсуждение с тем, чтобы каждый человек мог высказаться о том, где он видит еще какие-то проблемы. Это не значит, что мы все замечания учтем. Мы их так же, как и те 5 тыс. поправок, сконцентрируем, обсудим, найдем аргументы «за и против». Публично выступим со своей позицией», - отметила Ефименко. Она убеждена, что и Кабмин, и профильный комитет успеют к началу новой сессии парламента полностью доработать проект Налогового кодекса ко второму чтению. Как сообщалось, 8 июля Верховная Рада приняла постановление «О всенародном обсуждении проекта Налогового кодекса Украины».