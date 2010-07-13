С нового года НБУ ограничит снятие валюты через банкоматы

Нацбанк решил с 1 января 2011 года установить лимит на получение наличной иностранной валюты через банкоматы на уровне эквивалента 5 тыс. гривен в день. Соответствующее решение закреплено постановлением Нацбанка №223, сообщают Українські Новини. «Выдача наличных в инвалюте через банкоматы в пределах Украины с применением специального платежного средства осуществляется в сумме, не превышающей в эквиваленте 5 тыс. гривен в сутки», - указывается в документе. Кроме того, НБУ решил обязать банки с 1 января 2012 года информировать держателей платежных карт о размере взимаемой комиссии. «Поставщик платежных услуг обязан ознакомить пользователя с размером комиссионного вознаграждения за снятие наличных со счета с использованием специального платежного средства через банкомат», - подчеркивается в документе. Напомним, 9 июля Верховная Рада приняла изменения к действующему законодательству о деятельности Национального банка Украины. Ими предусмотрено, что председатель НБУ назначается на должность парламентом по представлению Президента Украины сроком на 7 лет. Одно и то же лицо не может быть председателем Национального банка больше, чем два срока подряд.