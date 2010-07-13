МВФ: Вторая волна кризиса маловероятна

Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан считает маловероятной вторую волну рецессии. Свое заявление он объяснил растущими экономическими показателями стран Латинской Америки и Азии, пишет «Дело». По мнению Стросс-Кана, за первые шесть месяцев текущего года мировая экономика продемонстрировала неплохой рост. «В следующем году темпы роста будут ниже, однако они будут далеки от показателей рецессии», — сказал глава МВФ на пресс-конференции в южнокорейском городе Тэджоне. Такого же мнения придерживается и министр финансов Южной Кореи Юн Чжин Хен. По его словам, слабые показатели США и Китая являются временными, и в скором будущем, когда страны вернуться к жизни без программ стимулирования экономики, все нормализуется. На прошлой неделе МВФ скорректировал прогноз по увеличению глобального ВВП. Этот показатель в 2010 году отметится большими по сравнению с ранее заявленными данными темпами роста, считают эксперты фонда. ВВП вырастет на 4,6% вместо спрогнозированного в апреле 4,2%. Рост ВВП в 2011 году составит 4,3%, считает МВФ.