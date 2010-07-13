АМКУ рассмотрит законность объединения «Киевстара» и «Билайна»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в течение месяца намерен принять решение относительно соответствия антимонопольному законодательству объединения компаний «Киевстар» и «Билайн». Об этом журналистам сообщил председатель АМКУ Алексей Костусев, передает Левый берег. «Мы в ближайшее время примем решение по этому вопросу, я думаю, что на протяжении месяца точно», - сказал Костусев. По его мнению, данное объединение компаний привело к усилению монополии в секторе мобильной связи. «Не понимаю, как предыдущий состав АМКУ мог дать разрешение на это слияние. Очевидно, это усиление монополии, и в руках одной компании оказывается огромный частотный ресурс, и она получает преимущество», - отметил председатель комитета. Напомним, в октябре 2009 года Telenor Group и компания Altimo сообщили о достижении соглашения об объединении принадлежащих им пакетов акций ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Билайн») и ЗАО «Киевстар G.S.M» с созданием нового совместного оператора сотовой связи – компании VimpelCom Ltd. («ВымпелКом Лтд».), оказывающей качественные интегрированные услуги сотовой связи в России, Украине и других странах СНГ, а также в Грузии, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе. Компания будет развивать свою деятельность и на других быстро развивающихся рынках Европы, Азии и Африки, становясь одним из ведущих игроков отрасли в мире. Формирование Vimpelcom Ltd. завершилось в апреле 2010 года.