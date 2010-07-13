Выдача гривневых кредитов увеличится уже к концу года - эксперт

Объем кредитов населения в национальной валюте в июне сократился на 395 млн грн и составил 60,425 млрд грн, пишет «Фокус». Общий кредитный портфель физлиц в гривне продолжает снижаться, несмотря на некоторое возобновление розничного кредитования и автокредитования. Выдачу кредитов населения сдерживает в основном ориентированность банков на кредитование предприятий. По мнению Николая Ивченко, руководителя информационно-аналитического центра Forex Club в Украине, увеличение доходов украинцев позволяет более активно проводить операции по кредитованию. Однако банки проявляют осторожность ввиду возможного замедления темпов восстановления экономики Украины. По прогнозам, объем гривневых кредитов населения по итогам года может снизиться на 5,5%. Ожидается, что только к концу 2010 года – началу 2011 года кредитный портфель физических лиц в национальной валюте начнет стабильно увеличиваться.