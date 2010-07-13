НБУ выпустит монету к 20-летию Декларации о суверенитете Украины

15 июля Нацбанк выпустит в обращение памятную монету «20-летие принятия Декларации о государственном суверенитете Украины». Она продолжит серию «Возрождение украинской государственности», пишет «Фокус». Монета номиналом 2 гривни выполнена из нейзильбера. На аверсе монеты с помощью эмали изображен Государственный флаг Украины. Его обрамляет стилизованный калиновый венок. На реверсе представлена карта Украины на рельефном ломаном фоне, что символизирует непростой путь создания суверенного государства. Как сообщает пресс-служба НБУ, эскиз монеты разрабатывали Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук, автор модели - Святослав Иваненко. Тираж монеты - 35 тыс. штук.