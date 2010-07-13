В АМКУ считают, что стоимость роуминга завышена в 5 раз

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) считает, что стоимость услуг роуминга, которые предоставляют операторы мобильной связи, является завышенной. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабинете Министров председатель комитета Алексей Костусев, сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ. Костусев отметил, что комитет занимается изучением данного вопроса. В частности, АМКУ послал официальные запросы мобильным операторам с требованием предоставить исчерпывающую информацию о формировании стоимости роуминга. «Вопрос стоимости роуминга является очень сложным, поскольку здесь привлечено несколько государств. Это исследование Антимонопольный комитет ведет совместно с российскими и казахскими коллегами. Они начали этим вопросом заниматься раньше, и, согласно данным российских специалистов, стоимость роуминга завышена в пять раз. Мы не можем понять, как стоимость роуминга может быть выше стоимости международного звонка. Это нонсенс», – сказал Костусев.