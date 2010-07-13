«Укравтодор» просит у «Сбербанка России» денег на ремонт дорог

Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») ведет переговоры с АО «Сбербанк России» о привлечении кредита для реконструкции автодорог. «На данный момент ведутся переговоры между АО «Сбербанк России» и ГСАДУ «Укравтодор» о предоставлении финансирования», – сообщили Интерфаксу-Украина в отделе рекламы и общественных связей Сбербанка РФ. В то же время банк не готов дать дополнительную информацию о размере и условиях предоставления займа в связи с тем, что стороны пока не достигли окончательной договоренности.