Крымчанам выплатили 34,3 млн грн долгов по зарплате

В Крыму после вмешательства органов прокуратуры выплачено 34,3 млн грн задолженности по заработной плате. Об этом УНИАНу сообщили в прокуратуре АРК. Согласно сообщению, большая часть этой суммы - 32,7 млн грн. - погашена в ходе проведения в январе-июне 2010 года прокурорских проверок. На выявленные нарушения законодательства органы прокуратуры Крыма внесли 351 документ реагирования, по результатам рассмотрения которых к ответственности за нарушение права на труд привлечены 325 должностных лиц. По фактам нарушения трудового законодательства в первом полугодии органами прокуратуры АРК возбуждено 34 уголовных дела, 29 из которых расследованы и направлены в суд. В частности, по уголовному делу, возбужденному по факту невыплаты заработной платы работникам завода «Море», возмещено 3,7 млн грн. Суды автономии в текущем году удовлетворили 379 исковых заявлений о взыскании задолженности по заработной плате, предъявленных прокуратурой Крыма в интересах жителей полуострова. По этим искам крымчанам возмещено 1,6 млн грн.