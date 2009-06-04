Кредитна відлига

Щойно вдарила криза – більшість українських банків одразу припинили видавати кредити. Зараз вони починають поступово відновлювати кредитування.

Та аби отримати позику, наприклад, на автомобіль, треба задекларувати всі свої прибутки та сплатити 50% вартості машини. Чи готові українці йти на такі «жертви»?



Ще й нині актуальні два питання: коли повернуть депозити й коли почнуть видавати кредити? Схоже, ситуація трохи прояснюється. Відомо, що від початку кризи більшість банків в Україні припинили кредитування як фізичних, так і юридичних осіб. Пояснення просте: українці масово припинили виконувати свої кредитні зобов’язання перед банками, а також достроково вимагали від фінустанов свої депозити. За даними Національного банку України, за січень-лютий цього року з банків «пішло» близько 19 млрд грн коштів клієнтів, а кредитний портфель скоротився майже на 5 млрд грн.

«За останні півроку ми пережили на ринку шок – масовий відтік депозитів, паніку, – каже Юрій Шиманський, заступник голови правління, начальник кредитно-інвестиційного департаменту одного з вітчизняних банків. – Було вирішено припинити кредитування, аби зменшити пов’язані з цим ризики. Сьогодні ситуація на ринку дещо стабілізувалася. Усе відбувається повільно. Звичайно, це – справа не одного чи двох місяців. Тому кредитування, безумовно, буде продовжено (як у гривні, так і в іноземній валюті). На яких умовах – інше питання. Але такого ринку, який ми спостерігали впродовж останніх п’яти-шести років, коли гроші ніби летіли з літака, вже не буде».

Відомо, що у 2007 році зростання споживчого кредитування становило понад 100%, а корпоративного – понад 50%. Тобто зрозуміло, що було зростання споживання, причому невиправданого.

Умовні поступки

«Нині – ринок вкладників, тоді як раніше був ринок позичальників. Однак зрозуміло, що кредити сплачуються не так швидко, як мають повертатися депозити, – зазначає Антон Шаперенков, начальник департаменту розробки продуктів роздрібного бізнесу іншого банку. – Хоча деякі установи, в Україні їх три чи чотири, не припиняли кредитування. Звичайно, позики видавали не на таких умовах, які були ще рік тому. У період кризи вони переглянули свою кредитну політику. Нині вже профіль клієнта доволі високий. Наразі до клієнтів застосовуватиметься набагато жорсткіший підхід».

Сьогодні для отримання кредиту клієнт обов’язково має надати банку довідку про прибутки. І якщо раніше враховувались і неофіційні джерела, то сьогодні значення мають лише офіційні. Тож імовірно, що в найближчі два роки отримати кредит буде не так легко, адже для цього потрібно декларувати всі свої прибутки. І це перша перепона-нововведення в цьому процесі. Друга – значне зростання ставок. Скажімо, за іпотекою у гривні за рік додали десять пунктів. Але і її мало хто кредитує.

«Однак є й позитивні зрушення, – наполягає Олександр Сєдих, фінансовий директор “Простобанк консалтинг” – компанії, яка займається регулярними дослідженнями українського ринку банківських послуг. – Кілька великих банків уже відновили кредитування. Звичайно, не на дуже вигідних для клієнтів умовах – від 34% річних. Запроваджено й нові програми для кредитування населення. Наприклад, один середній банк із російським капіталом кредитує іпотеку на рік... Якщо говорити про відновлення кредитування у повному обсязі, то це може відбутися лише тоді, коли спостерігатиметься позитивний притік коштів від депозитів. Нині ми бачимо, що стабілізувався курс гривні. Це також хороша новина. Проте повернутися до рівня 2008 року, коли середні ставки за іпотекою становили 18–20%, нам не вдасться. За умовами кредитування ми відкинуті на років п’ять назад».

У банку, який нещодавно відновив кредитування, стверджують, що кредитна політика, яка базується на зваженому фінансовому підході у кредитуванні, не зазнала змін. «Так, ми припинили такі дії у зв’язку з панікою на ринку, – говорить Євген Максаков, керівник кредитного управління цього банку. – Однак і тоді надавали кредити, але це, швидше, були індивідуальні рішення». Відновити ж кредитування їм вдалося завдяки вчасному погашенню вже наданих кредитів та підтримці акціонерів. Проте варто зазначити, що цей банк пропонує кредитні лінії для корпоративного сектору, кредитує підприємства агросектору та вже існуючих клієнтів банку – представників малого та середнього бізнесу. Скажімо, аби взяти кредит на авто, треба мати власний бізнес, «віком» не менше шести місяців.

Іпотеку сьогодні банки дають на три–п’ять років. А відсоткова ставка у гривні на початок квітня сягнула 21% (для порівняння – споживчі кредити дають під 55–70% річних). Але якщо навіть договір було оформлено під 25% річних, то, додавши щомісячну комісію та «рекомендації» банкірів, аби позичальник був застрахований від втрат платоспроможності, ефективна ставка виходить – усі 70% річних.

Ще одне нововведення – зростання авансу. Якщо раніше кредити на авто надавали навіть без першого внеску, то зараз деякі банки вимагають 50%. Кілька місяців тому була пропозиція одного банку – кредитування купівлі автомобіля за умов 90% авансу. Також деякі фінустанови співпрацюють з окремими дилерами та видають кредити лише на купівлю конкретних марок.

Зменшився й термін кредитування. Згадайте, ще рік тому позику на автомобіль давали навіть на сім-вісім років. Сьогодні – щонайбільше на п’ять.

Окрема розмова – споживчі кредити. Ще минулого року їх могли взяти мало не всі охочі. Нині ситуація змінилася – на час кризи більшість банків від них відмовилась. Не варто очікувати, що й споживче кредитування швидко повернеться до торгових мереж – швидше за все, банки рухатимуться в бік використання універсальної платіжної кредитної картки, без прив’язки до конкретного магазину. Встановлено й ліміт за кредитними картками – 3–5 тисяч гривень під 35-45% річних. Але кредитки можна отримати далеко не у всіх банках.

«Із 50-ти установ, які ми досліджуємо, кредитки видають лише в чотирьох. Купівлю авто кредитують три із них, – каже Олександр Сєдих. – Також банки не хочуть фінансувати у борг іпотеку на вторинному ринку. Тобто що менша сума позики, менший строк кредитування й вища відсоткова ставка, то більше шансів отримати такий кредит. Хоча слід розуміти, що банки невідворотно повернуться до кредитування споживчих потреб, адже завдяки їм можна отримати значні прибутки».

Корпоративний підхід

Але все ж таки сьогодні банки мають бути більш зацікавлені кредитувати корпоративних клієнтів, ніж фізичних осіб. Адже це набагато важливіше для економіки країни.

«Ще недавно значно менше коштів спрямовувалося в бізнес, виробництво, реальний сектор, – продовжує Юрій Шиманський. – Однак для того, щоб країна виходила з кризи комплексно, гроші потрібно вкладати саме в це, адже все взаємопов’язано. У цьому разі з’являться робочі місця, люди будуть спроможні виплачувати кредити, а банки, відповідно – депозити».

Проте фінустанови з пересторогою ставляться до нових корпоративних клієнтів, вони радше готові кредитувати вже діючих, давно перевірених. «Бо і тут були труднощі, – зазначає пан Сєдих. – Один із великих іноземних банків припинив кредитування корпоративних клієнтів ще восени минулого року, коли було обмежено фінансування із-за кордону».

Хоча з іншого боку, за нинішніх умов саме банки з іноземними інвестиціями експерти вважають надійнішими. Такими називають і державні фінустанови. Вони перебувають у дещо стабільнішому становищі, хоча також зазнали фінансових труднощів, адже активно кредитували населення, зокрема й іпотеку. Тому можна стверджувати, що найкраще почуваються невеликі іноземні банки, які лише вийшли на український ринок. Сьогодні вони активно і кредитують, і розвиваються.

До речі, існує ще один вихід для тих, кому кредит вкрай необхідний саме зараз. Деякі фірми пропонують невеликі позики (1–30 тис. грн) за старою схемою: готівкою, без застави та поручителя, з можливістю оформлення без довідки про прибутки. Так діють фінансові брокери або посередники між банками та потенційними позичальниками.

Відтерміновано

Коли буде поновлено кредитування у пов¬ному обсязі? Банкіри однозначно не наважуються відповісти на це запитання. Терміни доволі розмиті – восени. На думку експертів, насамперед банки кредитуватимуть підприємства та малий бізнес – такі програми з’являться вже найближчими місяцями. Кредитування населення у більш-менш повному обсязі відновлять не так швидко – наприкінці року. Це оптимістичний прогноз.

А поки що банки дуже активно заохочують людей вкладати свої заощадження – розробляють нові програми, підвищують ставки. Якщо раніше середній строк депозитів був 12–13 місяців, нині – приблизно три місяці (пропонують навіть вкладати гроші на тиждень). Тож банкіри сподіваються, що найближчим часом цей процес активізується. Проте якщо врахувати, що ставки за депозитами – 20–25%, то можна спрогнозувати, які ставки будуть за кредитами – вони сягатимуть 60–80%. Тож українці мають визначити, що для них краще: погодитися на величезні відсотки чи почекати (можливо, покласти гроші на депозит) і повернутися до питання придбання дорогої речі згодом.

Експерти все-таки обіцяють зниження відсоткових ставок. Але це можливо лише в майбутньому.