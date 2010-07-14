Кабмин боится, что бедное население может пострадать

Правительство Украины в настоящее время разрабатывает механизмы компенсации расходов социально незащищенным слоям населения в связи с будущим повышением тарифов на газ. Об этом в комментарии журналистам заявил сегодня вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, сообщает УНИАН. «Правительство сейчас занимается тем, чтобы при любом повышении цен на коммунальные услуги на газ не пострадало бедное население», - сказал он. Тигипко отметил, что соответствующие механизмы уже подготовлены и сегодня планируется принять соответствующее постановление правительства. «Речь идет о том, что, если будет увеличиваться в семьях доля выплат на энергоносители, на коммунальные услуги, чтобы это компенсировало государство», - сказал он. По словам вице-премьера, процедура компенсации будет несложной. Тигипко отметил, что сегодня нельзя обойтись без повышения тарифов на газ для населения. Как сообщалось, согласно постановлению Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (№812 от 13 июля 2010 года) отпускные цены на природный газ для населения, дифференцированные по годовому объему потребления и наличию или отсутствию у абонента счетчика, с 1 августа 2010 года вырастут на 50%.