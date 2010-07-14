Суд признал компанию «Кария-Тур» банкротом

Хозяйственный суд Киева 5 июля признал туроператора компанию «Кария-Тур» (Киев) банкротом и начал процедуру ее ликвидации, сообщают Українські Новини. Ликвидатором компании назначен арбитражный управляющий Валентин Мора. Претензии к должнику принимаются в течение месяца (до 6 августа). Как сообщалось, 9 июля турецкий туроператор Karya Tour (партнер украинской «Кария Тур») объявил о своем банкротстве, в связи с чем у украинских туристов появились проблемы с размещением в гостиницах. По результатам переговоров украинских дипломатов с турецкой стороной гендирекция культуры и туризма Антальи дала распоряжение отелям не выселять из номеров туристов-клиентов «Кария-Тур» до даты их возвращения в Украину.