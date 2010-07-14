Украина и Беларусь пересмотрят условия транзита нефти

Согласно двустороннему правительственному соглашению о мерах по развитию сотрудничества относительно транспортировки нефти в Беларусь по территории Украины, подписанному 13 июля т.г., Беларусь обязалась поставить на свои НПЗ через территорию Украины в текущем году 4 млн тонн нефти, в 2011 – 10 млн тонн. Параметры соглашения по транзиту нефти остаются без изменений. Об этом сообщил министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко, информирует УНИАН. Ефименко также сообщил, что тариф транзита нефти через территорию Украины по железной дороге согласно документу составляет 0,27 долл. за 10 тонно-километров, однако осенью условия транзита могут быть пересмотрены. Как сообщалось, согласно договоренностям президентов Беларуси Александра Лукашенко и Венесуэлы Уго Чавеса, Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн тонн нефти в 2010 году и 10 млн тонн – в 2011 году. Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.