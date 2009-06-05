Война за транзит

Кремль последовательно направляет свои газовые потоки в обход Украины.

Все недавние украинско-российские противоречия в газовой сфере убедительно доказали не только зависимость Украины и Европы от российского природного газа, но и зависимость России и Европы от украинской трубы. Как бы там ни было, но для прокачки 80% своего газового экспорта Москве придется контактировать и договариваться с Киевом.



Этот фактор очень тревожит россиян, готовых приказывать, диктовать, угрожать, но никак не слушать, уступать и соглашаться. Именно это подтолкнуло их развивать пути транспортировки газа в обход столь неудобной для них в последнее время Украины.



Над решением этой проблемы в Москве думали недолго. И таки придумали – построить газопроводы напрямую в ЕС в обход Украины. Первый – «Северный поток» – должен идти в ЕС по дну Балтийского моря и в Германию. Другой же проект – «Южный поток» – должен пролегать по дну Черного моря и заходить в Европу через Болгарию и Италию. Идея оказалась как блестящей, так и недешевой. Самостоятельно такие проекты россияне «потянуть» не могли и не хотели, ведь это в конце концов делается и на благо диверсификации путей поставок и в Европу, которая, впрочем, финансировать российские капризы не спешила.



Даже лояльные к России эксперты в ЕС утверждали, что для надежности поставок газа дешевле будет совместно руководить украинской ГТС. Но вот беда – в Киеве законом запретили разгосударствлять свою трубу. С тех пор Россия пытается последовательно подталкивать Европу к мысли о том, что Украина настолько ненадежный транзитер, что, дабы избежать с ней хлопот, лучшее развивать обходные газопроводы.



Последние полгода, как только подходит 7-е число – конечная дата расчета с Россией за потребленный газ – Россия бьет тревогу, мол, баланс «Нефтегаза» уже чуть ли не на «нуле» и Украине банально не хватит денег, чтобы заплатить за него. А еще на зиму нужно закачать газ в газохранилища. Россия уже и у МВФ, и у Еврокомиссии просила помощи для Украины – и все зря. «Газпрому», который в условиях продолжающегося кризиса лишается денег, очень выгодно «впарить» кому-то как можно больше газа именно сейчас, потому что уже с июля его стоимость резко снизится.



Пока россияне на весь мир трубят о том, что Украине недостает денег расплатиться за потребленный газ, сами украинцы молчат. Для сбалансирования мнений и позиций сторон явно не хватает голоса «Нефтегаза» и отечественного Министерства топлива и энергетики. Почему Украина молчит? Будучи уверенной в платежеспособности «Нефтегаза», – или наоборот – потому что в словах россиян о бедном «Нефтегазе» все-таки есть доля правды? А почему, собственно, как создается впечатление, «Газпром» больше обеспокоен платежеспособностью Украины, чем сами украинцы? Все эти вопросы «Главред» адресовал экспертам по вопросам энергетики.



Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба «Q-Club»



{1-} Действительно, Украина создает предпосылки для определенного газового напряжения с Россией. Перед каждым 7-м числом у нас как будто происходит рождение ребенка. Все бегают, суетятся, переживают, что что-то может не получиться.



Во-первых, сейчас «Газпром» в чрезвычайно сложном финансовом положении и ему действительно нужны живые деньги. Во-вторых, «Газпром» все-таки хочет реализовать свои проекты по маршрутам в Европу в обход Украины. «Газпром» не в силах сделать это один, нужно приобщить ЕС, и пугать Украиной ему сейчас на руку. Таким образом также хотят поссорить украинцев с Западом. Ведь россияне все-таки не хотят сближения Украины ни с НАТО, ни с ЕС. Поэтому такая реакция была и на Брюссельскую декларацию о модернизации украинской ГТС. Хотя даже посол Германии через два дня после того, как россияне выразили по поводу декларации свое возмущение, с удивлением отметил, что для россиян это не могло быть неожиданным, ведь они присутствовали при отработке последней редакции этой декларации. Кроме того, так Россия сможет влиять на избирательный процесс.



Позиция Украины напоминает мне боксера, зажатого в углу ринга, и вместо того чтобы перейти к каким-то активным действиям, он радуется уже тому, что уклонился от удара. Поэтому россияне побеждают психологически, ведь все думают, что это с Украиной что-то не то.

Ладно. У нас очень плохо поставлена наша пропаганда, чтобы «Нефтегаз» мог вести какую-то политику на опережение. Все боятся, «Нефтегаза» не слышно, министр топлива и энергетики Юрий Продан старается говорить лишь время от времени.



Кроме того, России нужно продать максимум газа еще в мае-июне по старой высокой цене, потому что с июля цена российского газа упадет. Россия призывает закачать газ в газохранилища раньше, потому что осенью закачать газ всем не удастся чисто технически. Но нам по этому поводу переживать не стоит, поскольку мы уже закачали в хранилища около 19 млрд. кубометров газа. Нам традиционно хватает на зиму 22-23 млрд. кубометров. Я бы посоветовал закачать 25 млрд кубометров, ведь действия России непредсказуемы.



Владимир Сапрыкин, директор энергетических программ Центра Разумкова



{2-} Газовая напряженность между Россией и Украиной особенно возросла в последнее время. Раньше такого не было. В течение нескольких последних недель мы слышим, что у Украины нет денег, чтобы заплатить. Я считаю, что главным образом эта антиукраинская кампания направлена не против Украины, а против ЕС. Главная цель этой кампании – ускорить реализацию обходных газопроводов из России в ЕС. То есть цель этой кампании - создать у Европы впечатление, что Украина не способна осуществлять транзит газа в Европу, поэтому срочно нужно строить Северный и Южный потоки.



К распространению этой антиукраинской кампании подтолкнула Брюссельская декларация между ЕС и Украиной по украинской ГТС.



Я надеюсь, что эта кампания стихнет, когда Украина вовремя заплатит за газ. Но есть определенные проблемы. «Нефтегаз» фактически полубанкрот. Подобная напряженность будут возникать ежемесячно. Если мы даже и найдем деньги для оплаты за потребленный в мае газ, то в следующем месяце снова возникнут вопросы.



И главный момент в этих вопросах - оплата стоимости закачиваемого в подземные хранилища газа. Поскольку происходит кассовый разрыв между необходимостью покупать у России сейчас и тем, что он по меньшей мере полгода будет находиться в хранилищах, то есть его до зимы никто не станет покупать, поступления будут только в начале осенне-зимнего периода. То есть действительно сложной проблемой является найти средства на закачку газу в подземные хранилища. Это не предусмотрено в бюджете, а кредиты тоже никто не спешит давать.



Валерий Боровик, глава правления Альянса «Новая энергия Украины»

{3-} Это преднамеренное наращивание ажиотажа российской стороной. Владимир Путин звонит главе Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозо и просит для Украины денег, чтобы она рассчиталась с «Газпромом». В бюджете ЕС не предусмотрены средства на оплату Украиной природного газа. То есть тут ответ заведомо ясен.



Но после этого в центральных российских и мировых СМИ выходят статьи о том, что ЕС не готов помогать Украине, и о том, что Украина такая бедная. Раньше такой ажиотаж нагнетался ежегодно, а теперь будет нагнетаться ежемесячно. Министр ТЭК заявил, что до 7-го числа мы рассчитаемся. Хорошо, но в будущем месяце будет то же самое. Подписанием таких невыгодных для Украины условий мы сами загнали себя в тупик.



Целью этой кампании России является, во-первых, поставить Украину в ситуацию постоянного напряжения и зависимости от поставок российского газа. Во-вторых, Россия пытается компенсировать потери от ощутимого уменьшения потребления природного газа в Европе. В-третьих, перед президентской кампанией в Украине вопросы поставки газа могут влиять на какие-то серьезные уступки – НАТО, Черноморский флот, атомная отрасль, выход продукции российской промышленности на украинский рынок и тому подобное.



Михаил Гончар, руководитель энергетических программ Центра «Номос»



{4-} В «переживаниях» России по поводу возможной неуплаты Украиной за потребленный газ нет никаких благовидных намерений. Эти «переживания» связаны с катастрофическим финансовым положением «Газпрома». Российская сторона преподносит все так, будто причиной всех проблем и для российского экспорта газа, и для европейских потребителей является проблема недостаточной платежеспособности «Нефтегаза». Это всего лишь часть правды. Другая часть заключается в том, что «Газпром» не в лучшем финансовом положении, чем «Нефтегаз». У «Газпрома» серьезные проблемы с газодобычей, и на фоне резкого падения потребления российского газа в Европе, при излишне раздутых расходах «Газпром» лишен необходимых финансовых поступлений. Поэтому отчаянные обращения российской стороны к ЕС с просьбой оказать помощь Украине на самом деле преследуют цель помочь самим себе.



Европа не «повелась» на это, потому что у нее самой проблемы, а также потому, что она видит элементарное мошенничество со стороны россиян. Чем больше россияне «шумят» на тему проблем с Украиной, тем больше они вызывают у Еврокомиссии подозрения в том, что на самом деле не все так, как об этом рассказывают эмиссары «Газпрома».



Невооруженным глазом видно желание «Газпрома» навязать нам сейчас закупки газа для подземных хранилищ по цене второго квартала (почти $271 за тыс. кубометров). А «Нефтегазу» выгоднее закачивать этот газ в третьем квартале, когда цена должна быть менее чем $200 за тыс. кубометров газа.



Россия стремится создать у европейцев мнение, что по энергетическим вопросам стоит работать только с Россией, а с Украиной и россиянам, и европейцам одни проблемы.



