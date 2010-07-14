НФПУ обжалует повышение цены на газ для населения

Национальный форум профсоюзов Украины намерен обжаловать в суде повышение цены на природный газ для населения. Соответствующее заявление форума подписал его глава Мирослав Якибчук, информирует «Интерфакс-Украина». «Правительственные планы в отношении повышения цены на газ нарушают конституционный принцип запрета принятия решений, которые ухудшают социальное положение граждан. С учетом этого НФПУ намерен подать судебный иск к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины», - заявили в профсоюзах. В НФПУ подчеркнули, что повышение цены на газ для населения необоснованно, поскольку население Украины потребляет именно украинский газ, а не импортный. Апелляцию власти к обязательствам перед Международным валютным фондом в НФПУ считают неправомерной, и обращают внимание на заявления украинских властей о том, что снижение цены на российский газ позволит отказаться от розничных цен на газ для населения. Кроме того, в НФПУ отметили, что правительство сначала должно разработать план реформ в сфере ЖКХ, разграничить тарифы для самых обеспеченных и социально незащищенных слоев населения, ввести налог на имущество, четко определить расходы на реформы. Напомним, что согласно постановлению НКРЭ №812 от 13 июля 2010 года с 1 августа 2010 года цены на газ для населения возрастут на 50%.