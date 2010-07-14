В МинЖКХ обещают, что вода из-за газа не подорожает

Повышение тарифов на природный газ для населения не приведет к увеличению тарифов на водоснабжение, водоотвод и содержание домов. В этом заверил министр ЖКХ Юрий Хиврич сегодня на брифинге, сообщает Лига. «Хочу заметить, что приведение цены на природный газ к экономически обоснованной не вызовет повышения тарифов на водоснабжение, водоотвод и содержание жилья», - сказал Хиврич. Министр также отметил, что в связи с повышением тарифов на газ Министерство видит своим приоритетом сокращение потребления газа предприятиями коммунальной теплоэнергетики, поскольку в себестоимости предоставления услуг по отоплению и поставкам горячей воды газ составляет 53%. «Поэтому министерством в рамках подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2010-2011 годов внедряются мероприятия по сокращению потребления газа путем введения энергосберегающих технологий, повышению эффективного использования традиционных видов топлива, по обеспечению использования альтернативных источников энергии и нетрадиционных видов топлива», - сказал он. Хиврич также подчеркнул, что в городах разработаны схемы теплопоставок, которые позволяют оптимизировать систему теплообеспечения путем закрытия или модернизации нерентабельных объектов коммунальной теплоэнергетики. Он также отметил, что в случае необходимости могут быть построены новые котельни, работающие на альтернативных видах топлива. Министр также подчеркнул, что еще одним приоритетом для Министерства является разработка региональных программ модернизации коммунальной теплоэнергетики, реализация которых, по словам Министра, позволит за четыре года сократить потребление природного газа на 30%. Хиврич также сообщил, что на энергосбережение в этом году правительством из госбюджета выделено министерству ЖКХ 260 млн грн. За счет освоения этих средств планируется сократить на 5% потребление газа предприятиями теплоэнергетики в предстоящем отопительном сезоне. «Все эти мероприятия в конечном счете позволят сдержать резкий рост себестоимости услуг на теплопоставки и обеспечение горячей водой и повысить надежность и качество этих услуг», - пообещал министр. Напомним, согласно постановлению Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины №812 от 13 июля 2010 года, розничные цены на природный газ для населения с 1 августа повысятся на 50%.